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Протесты в Беларуси: автозак наехал на митингующего (Видео)

Протесты в Беларуси: автозак наехал на митингующего (Видео)
09:20 Сегодня Телеграф
В сети появилось видео наезда автоазака на человека во время протестов в Минске.

После объявления результатов экзит-пола в Беларуси, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие.

Власть тут же отреагировала на протесты и пустила в ход силовиков, которые начали разгонять митинги.

Местные СМИ обнародовали шокирующий ролик, на котором автомобиль, предназначенный для перевозки подозреваемых или обвиняемых, осуществляет наезд на человека.

ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет или людям со слабыми нервами:

Из видео непонятно, откуда именно выезжает машина. После ДТП автозак не остановился и выехал за пределы участка дороги, которая попала в кадр. Протестующие вынесли пострадавшего с проезжей части. На запись также попали взрывы и клубы дыма на дороге.

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Со ссылкой на очевидцев издание сообщило, что больше всего пострадали три человека. В частности, другие порталы писали, что авто въехало в толпу протестующих, а пострадавший прыгнул на бампер автозака и упал под колеса.

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Беларусь, Протесты.

Автор:

Телеграф
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