Протесты в Беларуси: автозак наехал на митингующего (Видео)

В сети появилось видео наезда автоазака на человека во время протестов в Минске.

После объявления результатов экзит-пола в Беларуси, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие.

Власть тут же отреагировала на протесты и пустила в ход силовиков, которые начали разгонять митинги.

Местные СМИ обнародовали шокирующий ролик, на котором автомобиль, предназначенный для перевозки подозреваемых или обвиняемых, осуществляет наезд на человека.

ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет или людям со слабыми нервами:

Внимание! Видео содержит шокирующий контент. Автозак сбил протестующего в Минске. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно. pic.twitter.com/bMIH4u7peD — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Из видео непонятно, откуда именно выезжает машина. После ДТП автозак не остановился и выехал за пределы участка дороги, которая попала в кадр. Протестующие вынесли пострадавшего с проезжей части. На запись также попали взрывы и клубы дыма на дороге.

Со ссылкой на очевидцев издание сообщило, что больше всего пострадали три человека. В частности, другие порталы писали, что авто въехало в толпу протестующих, а пострадавший прыгнул на бампер автозака и упал под колеса.