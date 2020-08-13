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МИД Украины направило Беларуси две ноты протеста

МИД Украины направило Беларуси две ноты протеста
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф
Киев требует отпустить задержанных украинцев в Беларуси. Консул не может установить место пребывания украинцев.

Посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними.

Об этом сообщил в четверг, 13 августа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина настроена на конструктивный диалог с белорусской властью, но я хочу подчеркнуть, что мы будем очень жестко защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси. В отношении этого ни у кого не должно быть никаких иллюзий", - сказал Кулеба.

Кулеба сообщил, что власти Беларуси не предоставляют информацию о задержанных украинцах, и консул поочередно объезжает все места временного удержания граждан, чтобы установить место пребывания украинцев.

"Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными лицами", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас известно о трех задержанных украинцах - это волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешин.

Как сообщалось ранее, волонтеров и правозащитников Реуцкого и Васильева задержали сотрудники ДПС (ГАИ) в Минске возле Площади Победы. До того Реуцкий снимал на телефон задержание другого прохожего парня в том же месте. Это и могло стать поводом для задержания украинцев.

Напомним, в Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже пятый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью.

Сам Лукашенко взамен говорит, что протестами руководят из-за рубежа, участников акций называет "овцами" и уверяет, что в Беларуси "Майдана не будет".

Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости".

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Все по теме:

Беларусь, МИД, Протесты, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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