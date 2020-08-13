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Протесты в Беларуси: Помпео не исключил возможности введения санкций

Протесты в Беларуси: Помпео не исключил возможности введения санкций
Обновлено 06:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Глава Государственного департамента США Майк Помпео сообщил, что Штаты не исключают введения санкций против Беларуси, но это решение еще не принято.

"Я уверен, что мы рассмотрим все эти вещи, и важно определить критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать не только в одностороннем порядке как США, но и в многостороннем формате, чтобы добиться хороших результатов для белорусского народа - будут ли это санкции или решения о поставках продукции? Это все вещи, которые еще предстоит определить", - рассказал он в интервью радио Free Europe

Он заявил, что решения принимать пока рано и все зависит от того, как будет разворачиваться ситуация в Беларуси в ближайшее время. 

Тем не менее, он еще раз подчеркнул, что выборы президента не были ни свободными, ни справедливыми. 

Также Помпео добавил, что США осуждают насилие в отношении мирных демонстрантов. 

"Мы еще не определились, каков будет соответствующий ответ, но я могу вам сказать, что мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые в равной степени обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем действовать в соответствии с этим", - добавил госсекретарь США.

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Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

Подробнее о том, что происходит в стране читайте в материале Телеграфа.

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Беларусь, Протесты, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
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