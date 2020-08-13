Протесты в Беларуси: Помпео не исключил возможности введения санкций

Глава Государственного департамента США Майк Помпео сообщил, что Штаты не исключают введения санкций против Беларуси, но это решение еще не принято.

"Я уверен, что мы рассмотрим все эти вещи, и важно определить критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать не только в одностороннем порядке как США, но и в многостороннем формате, чтобы добиться хороших результатов для белорусского народа - будут ли это санкции или решения о поставках продукции? Это все вещи, которые еще предстоит определить", - рассказал он в интервью радио Free Europe

Он заявил, что решения принимать пока рано и все зависит от того, как будет разворачиваться ситуация в Беларуси в ближайшее время.

Тем не менее, он еще раз подчеркнул, что выборы президента не были ни свободными, ни справедливыми.

Также Помпео добавил, что США осуждают насилие в отношении мирных демонстрантов.

"Мы еще не определились, каков будет соответствующий ответ, но я могу вам сказать, что мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые в равной степени обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем действовать в соответствии с этим", - добавил госсекретарь США.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

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