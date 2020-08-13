В Беларуси силовики напали на датского журналиста: МИД страны намерено обратиться к ЕС

В МИД Дании возмущены нападением белорусских силовиков на датского журналиста. Об этом глава иностранного ведомства Дании Эпе Кофад, пишет "Радио Свобода".

"Я только что услышал о нападении на датского журналиста в Беларуси. Это совершенно недопустимо. Дания осуждает нападение сил безопасности белорусского режима на прессу и мирных демонстрантов. Дания намерена поднять этот вопрос в ЕС, на эти действия необходимо дать четкий, коллективный и последовательный ответ", — заявил глава МИД Дании.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны.

Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

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