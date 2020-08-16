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Протесты в Беларуси: в Минске на акцию вышли более ста тысяч человек (Фото, Видео)
Протесты в Беларуси: в Минске на акцию вышли более ста тысяч человек (Фото, Видео)
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Протесты в Беларуси: в Минске на акцию вышли более ста тысяч человек (Фото, Видео)

Протесты в Беларуси: в Минске на акцию вышли более ста тысяч человек (Фото, Видео)
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
На сегодняшний митинг в Минске вышло около 100-200 тысяч человек. Он возможно является самым большим в истории независимой Беларуси.

 Как сообщает "Радио Свобода", протестующие около 6 часов вечера направились к проспекту Независимости и Дому правительства. 

Проспект Победителей закрыт для проезда автотранспорта, так что люди идут по всей проезжей части. 

Митингующие развернули 100-метровый бело-красно-белый флаг. 

Протесты в Беларуси, Минск, площадь Независимости

По мнению обозревателя "Радио Свобода" Сергея Наумчика, протесты в Минске возможно являются крупнейшими в истории независимой Беларуси. Визуально на улицах больше людей, чем во время страйка 1991 года, когда на улицы вышли 100 тысяч протестующих. 

Аналитик "Радио Свободы" Юрий Дракахруст считает, что на улицах столицы - минимум 200 тысяч человек.

По сообщениям СМИ, на улицах, прилегающих к проспекту Независимости, стоит около двадцати автозаков и водометные установки. 

В районе Октябрьской площади силовики окружили квартал парка им. Янки Купалы, Национального академического театра им. Янки Купалы и здание администрации Лукашенко.

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Сегодня в Беларуси протестующие проводят масштабный марш свободы.

Параллельно с этим Александр Лукашенко побывал на площади Независимости, где сегодня организовывали митинг в его поддержку.

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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