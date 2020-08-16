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Офис президента Украины ответил на обвинения Лукашенко и напомнил о выдаче "вагнеровцев" России

Офис президента Украины ответил на обвинения Лукашенко и напомнил о выдаче "вагнеровцев" России
Обновлено 18:25 Сегодня Телеграф
В Офисе президента ответили на обвинения Беларуси в сторону Украины, а также призвали уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу.

"Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?", - сказано в сообщении Офиса президента в Facebook.

 В ОПУ подчеркнули, что "Украина точно уважает и географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них"

Также Офис упрекнул руководство Беларуси в несправедливых обвинениях во вмешательстве во внутренние дела страны. 

"Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", - пишет ОП. 

Офис президента также выразил возмущение действиями Минска в вопросе освобождения российских наемников ЧВК "Вагнера". 

"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцов", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот самый выбор государства, который однозначно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим", - добавили в пресс-службе президента. 

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Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил на митинге в его поддержку и припугнул собравшихся солдатами НАТО.

"Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и наша родная Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдём на поводу, мы погибнем как государство и как нация", - заявил он.

Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы.

Параллельно с этим Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку.

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Беларусь, Александр Лукашенко, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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