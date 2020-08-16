Украина, Британия и страны Балтии в ПАСЕ подписали "Белорусскую декларацию"

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), при поддержке Великобритании и стран Балтии, подписала "Белорусскую декларацию", в которой, в частности, отмечается, что выборы в президента Беларуси не отражают свободного волеизъявления белорусского народа.

"Этот документ выражает нашу позицию и призывает к диалогу, основанную на уважении к правам и свободам человека", - написала у себя в Facebook член делегации Украины в ПАСЕ и народный депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук.

В декларации делегаты:

заявили, что кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосования 9 августа 2020 и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа;

осудили применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах;

призвали власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний;

настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса;

приветствуют проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний;

выразили готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров

предостерегли Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Кравчук отметила, что декларацию поддержали главы делегаций Эстонии, Латвии, Литвы и Великобритании.

"Весь демократический мир болеет за лучшее будущее для белорусского народа", - добавила она.

Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы.

Параллельно с этим Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку.