Украина, Британия и страны Балтии в ПАСЕ подписали "Белорусскую декларацию"

"Этот документ выражает нашу позицию и призывает к диалогу, основанную на уважении к правам и свободам человека", - написала у себя в Facebook член делегации Украины в ПАСЕ и народный депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук.
В декларации делегаты:
- заявили, что кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосования 9 августа 2020 и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа;
- осудили применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах;
- призвали власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний;
- настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса;
- приветствуют проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний;
- выразили готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров
- предостерегли Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.
Кравчук отметила, что декларацию поддержали главы делегаций Эстонии, Латвии, Литвы и Великобритании.
"Весь демократический мир болеет за лучшее будущее для белорусского народа", - добавила она.
Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы.
Параллельно с этим Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку.