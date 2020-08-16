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Украина, Британия и страны Балтии в ПАСЕ подписали "Белорусскую декларацию"

Украина, Британия и страны Балтии в ПАСЕ подписали "Белорусскую декларацию"
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), при поддержке Великобритании и стран Балтии, подписала "Белорусскую декларацию", в которой, в частности, отмечается, что выборы в президента Беларуси не отражают свободного волеизъявления белорусского народа.

"Этот документ выражает нашу позицию и призывает к диалогу, основанную на уважении к правам и свободам человека", - написала у себя в Facebook член делегации Украины в ПАСЕ и народный депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук.

В декларации делегаты: 

  • заявили, что кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосования 9 августа 2020 и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа;
  • осудили применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах;
  • призвали власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний;
  • настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса;
  • приветствуют проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний;
  • выразили готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров
  • предостерегли Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

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Кравчук отметила, что декларацию поддержали главы делегаций Эстонии, Латвии, Литвы и Великобритании. 

"Весь демократический мир болеет за лучшее будущее для белорусского народа", - добавила она.  

Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы.

Параллельно с этим Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку.

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Все по теме:

Украина, ПАСЕ, Эстония, Беларусь, Литва, Латвия, Евгения Кравчук.

Автор:

Телеграф
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