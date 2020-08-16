Протесты в Беларуси: многотысячная акция проходит в Минске (Видео)

Возле стелы собрались люди с бело-красно-белыми флагами, цветами и воздушными шариками.
Как сообщают СМИ, в месте проведения акции практически отсутствует мобильная связь. К месту проведения акции продолжают стекаться люди из разных частей города.
Свежее видео со стелы, Минск, Беларусь pic.twitter.com/Kx2jJp8RDY
— Чай з варэннем (@belteanews) August 16, 2020
Подобные акции также проходят и в других городах Беларуси.
Гродно, тысячи людей pic.twitter.com/KSh2Lwzpmr
— Чай з варэннем (@belteanews) August 16, 2020
Могилёв, люди заполнили весь центр города, но тоже не мешают машинам ездить по своим делам ^_^ pic.twitter.com/LvTuDvlwya
— Чай з варэннем (@belteanews) August 16, 2020
Борисов скандирует "Уходи!" pic.twitter.com/qwUpznjh2r
— Чай з варэннем (@belteanews) August 16, 2020
Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы. Ожидалось, что начало мероприятия состоится сегодня, в 14:00.
Параллельно с этим Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку.