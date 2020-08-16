Протесты в Беларуси: многотысячная акция проходит в Минске (Видео)

Акция солидарности проходит в воскресенье у стелы "Минск - город-герой", что в столице Беларуси.

Возле стелы собрались люди с бело-красно-белыми флагами, цветами и воздушными шариками.

Как сообщают СМИ, в месте проведения акции практически отсутствует мобильная связь. К месту проведения акции продолжают стекаться люди из разных частей города.

Свежее видео со стелы, Минск, Беларусь pic.twitter.com/Kx2jJp8RDY — Чай з варэннем (@belteanews) August 16, 2020

Подобные акции также проходят и в других городах Беларуси.

Гродно, тысячи людей pic.twitter.com/KSh2Lwzpmr — Чай з варэннем (@belteanews) August 16, 2020

Могилёв, люди заполнили весь центр города, но тоже не мешают машинам ездить по своим делам ^_^ pic.twitter.com/LvTuDvlwya — Чай з варэннем (@belteanews) August 16, 2020

Борисов скандирует "Уходи!" pic.twitter.com/qwUpznjh2r — Чай з варэннем (@belteanews) August 16, 2020

Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы. Ожидалось, что начало мероприятия состоится сегодня, в 14:00.

Параллельно с этим Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку.