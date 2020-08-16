"Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот": Лукашенко упомянул Украину в своем обращении к народу

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на митинге в его поддержку и припугнул собравшихся "чернокожими, желторотыми и белобрысыми" солдатами НАТО.

"Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и наша родная Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдём на поводу, мы погибнем как государство и как нация", - заявил он.

"Нам предлагают новую власть, солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой - неужели вы этого не видите? Это без меня - я никогда не пойду на слом нашего государства", - заключил Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перебросить витебских десантников к западной границе, в Гродно.

Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы. Ожидают начало мероприятия сегодня, в 14:00.

Параллельно с этим Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку.