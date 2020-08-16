Лично будет уговаривать людей: Лукашенко прибыл на митинг, организованный в его поддержку

Действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку. Об этом сообщают в NextaLive.

"Сообщают, что Лукашенко прибыл на площадь Независимости.

Кажется, он лично будет уговаривать людей не отворачиваться от него", — говорится в сообщении.

Ранее, провластная общественная организация "Белая Русь" намерена 16 августа провести в Минске митинг солидарности в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Пройдет он на площади Независимости.

После этого появилась информация о том, что в Минск со всей Беларуси свозят людей на митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

Напомним, в Беларуси уже седьмой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Об этом сообщили на Радио Свобода.

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