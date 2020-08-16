Самый масштабный в истории: в Беларуси сегодня проведут марш свободы

Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы. Ожидают начало мероприятия сегодня, в 14:00. Анонс появился на самом большом по количеству подписчиков белорусском оппозиционном Телеграм-канале NEXTA Live.

Мероприятие в Минске начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям. Марш состоится и в других городах и населенных пунктах страны.

"Воскресенье - день самого большого в истории Беларуси исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством.

Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами. Выразим благодарность всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу", - говорится в сообщении.

Ранее лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская призвала мэров городов стать организаторами протестов 15 и 16 августа и остановить кровавую бойню, в которую власти превратили мирные выступления граждан.

Напомним, в Беларуси уже седьмой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Об этом сообщили на Радио Свобода.

Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси. Об этом сообщают в агентстве "БЕЛТА".

Глава Беларуси Александр Лукашенко не собирается вести диалог об урегулировании ситуации в стране при участии международных посредников. Его слова приводит госагентство БелТА.

Участник протестов в Минске Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в Минске во время жестокого подавления мирных протестов.

Глава Беларуси Александр Лукашенко считает, что работникам, участвующим в забастовках, на заводах "места быть не должно".