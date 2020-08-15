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Лукашенко о забастовке работников: На заводах им после этого места быть не должно

Лукашенко о забастовке работников: На заводах им после этого места быть не должно
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Глава Беларуси Александр Лукашенко считает, что работникам, участвующим в забастовках, на заводах "места быть не должно".

"Если будет работать экономика, в сотый раз повторяю: никакие политические дрязги и игры нам не страшны. Это понимают и наши противники. Поэтому они взялись раскачивать обстановку в трудовых коллективах", - заявил Лукашенко в эфире телеканала СТВ.

"Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут - пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе - везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что забастовки на промпредприятиях - "нож в спину".

"Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?" - сказал он.

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Как сообщалось, в минувшую пятницу по крупнейшим белорусским промпредприятиям прокатилась волна протестных митингов, в том числе на МАЗе, МТЗ, БелАЗе, Беларуськалии, Нафтане, Мозырском НПЗ. Рабочие требуют прекратить насилие в отношении участников массовых уличных акций и выступают в поддержку проведения повторных выборов президента с участием международных наблюдателей.

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Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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