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"При первом же нашем запросе": Лукашенко рассказал о готовности РФ "обеспечить безопасность" Беларуси

"При первом же нашем запросе": Лукашенко рассказал о готовности РФ "обеспечить безопасность" Беларуси
Обновлено 20:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Россия готова при первом запросе оказать любую помощь по обеспечению безопасности.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - сказал он.

Напомним, Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

Президенты обсудили урегулирование ситуации в Беларуси и укрепление союзнических отношений.

Также сообщалось, что в Беларуси уже шестой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. 

"Вы у себя порядок наведите": Лукашенко высказался о привлечении международных посредников для урегулирования ситуации в стране

В СМИ появились сообщения, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с Россией о возможном бегстве, на случай, если ситуация в стране дойдет до свержения власти.

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Все по теме:

Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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