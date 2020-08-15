СМИ: окружение Лукашенко готовит побег в Россию

Окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с Россией о возможном бегстве, на случай, если ситуация в стране дойдет до свержения власти.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Издание сообщает, что в распоряжении журналистов появилась информация, переданная двумя источниками, знакомыми с ходом переговоров.

"В то время как Лукашенко заявил в пятницу, что у него нет планов уезжать (из страны - ред.), некоторые люди из его окружения сообщили кремлевским контактам о возможном бегстве в Россию в случае их свержения", - сказано в материале.

Также издание считает, что Лукашенко накануне сделал важную уступку России, выдав 32 ранее задержанных боевиков ЧВК "Вагнер".

5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что считает такое решение несправедливым и таковым, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью.