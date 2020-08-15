Зеленский о выдаче "вагнеровцев" России: Последствия этого решения будут трагическими

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение властей Беларуси о передаче России боевиков ЧВК "Вагнер".

"На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины - прежде всего Украины - демонстративно отдать третьей стороне. Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", - написал Зеленский в соцсети Facebook .

Зеленский напомнил, что боевиков ЧВК "Вагнер" все же отправили в Россию несмотря на обращение Офиса Генпрокурора Украины к Беларуси с запросом на экстрадицию.

"Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личных каналах доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что считает такое решение несправедливым и таковым, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью.

"Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий и обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - написал президент.

5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию.