Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных боевиков "Вагнера"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Беларуси Александром Лукашенком вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Президенты провели телефонный разговор 5 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский выразил убеждение, что причастным к незаконным формированиям на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.
"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал Зеленский.
Также стороны обсудили вопрос подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси, который запланирован на осень этого года.
Напомним,
29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами.
Позже силовики заявили, что в Беларуси могут скрываться до 200 боевиков, который прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию в стране перд выборами.
В России отреагировали на заявления Минска и настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.