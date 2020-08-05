Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных боевиков "Вагнера"

Президенты Беларуси и Украины провели телефонный разговор. Зеленский выразил надежду, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украине боевики, будут переданы Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Беларуси Александром Лукашенком вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Президенты провели телефонный разговор 5 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский выразил убеждение, что причастным к незаконным формированиям на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал Зеленский.

Также стороны обсудили вопрос подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси, который запланирован на осень этого года.

Напомним,

29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами.

Позже силовики заявили, что в Беларуси могут скрываться до 200 боевиков, который прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию в стране перд выборами.

В России отреагировали на заявления Минска и настаивают, что задержанные находились в Беларуси транзитом и требуют их освободить.