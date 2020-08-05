Визит Зеленского в Беларусь: в посольстве назвали сроки

В посольстве Беларуси рассказали, что само мероприятие планируется провести 8-9 октября в белорусском Гродно.
В то же время, 9 августа в стране пройдут президентские выборы.
Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский "четко объяснил" главе МВД Арсену Авакову, кто в стране главный. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.
Также, Резников раскрыл детали украинского проекта "Особый статус Донбасса" и рассказал о новой экономической стратегии.