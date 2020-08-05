Визит Зеленского в Беларусь: в посольстве назвали сроки

Владимир Зеленский планирует визит в Беларусь, побывав на третьем Форуме регионов двух стран. Об этом заявили в посольстве Беларуси в Украине по итогам встречи посла Игоря Сокола с вице-премьером по реинтеграции Алексеем Резниковым.