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Визит Зеленского в Беларусь: в посольстве назвали сроки

Визит Зеленского в Беларусь: в посольстве назвали сроки
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Владимир Зеленский планирует визит в Беларусь, побывав на третьем Форуме регионов двух стран. Об этом заявили в посольстве Беларуси в Украине по итогам встречи посла Игоря Сокола с вице-премьером по реинтеграции Алексеем Резниковым.

В посольстве Беларуси рассказали, что само мероприятие планируется провести 8-9 октября в белорусском Гродно.

В то же время, 9 августа в стране пройдут президентские выборы.

Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский "четко объяснил" главе МВД Арсену Авакову, кто в стране главный. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Также, Резников раскрыл детали украинского проекта "Особый статус Донбасса" и рассказал о новой экономической стратегии.

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Все по теме:

Беларусь, Владимир Зеленский, Алексей Резников.

Автор:

Телеграф
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