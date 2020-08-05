Советник Ермака: Зеленский четко объяснил Авакову, кто президент в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский "четко объяснил" главе МВД Арсену Авакову, кто в стране главный. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

"Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, но у Арсена Борисовича - безопасность", - рассказал Подоляк.

На уточняющий вопрос о том, когда состоялся этот разговор, советник главы ОПУ сказал, что это "вопрос не одного разговора".

"Новая диспозиция возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно стало понятно, что Владимир Александрович - это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время. На более длинное, чем многие думают, но сразу скажу , что мы не говорим об авторитаризме, полицейское государство и так далее, нет. И Арсен Борисович тоже это понял. И это - очень хорошо", - добавил Подоляк.

При этом он добавил, что к Авакову питает "теплые чувства" и считает, что "он молодец".

Напомним, ранее сообщалось, что глава государства Владимир Зеленский считает "сложным и неоднозначным" вопрос пребывания на посту главы МВД Арсена Авакова.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о роли министра внутренних дел Арсена Авакова в руководстве процессами в Кабмине, назвал его правительственным "долгожителем", который может дать совет исходя из опыта.