Кулеба рассказал о роли Авакова в Кабмине

Новости Украины:По словам главы МИД Кулебы, министр МВД Аваков может дать совет исходя из опыта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о роли министра внутренних дел Арсена Авакова в руководстве процессами в Кабмине, назвал его правительственным "долгожителем", который может дать совет исходя из опыта. Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Кулеба прокомментировал, в частности, критику Авакова в адрес главы Минздрава Максима Степанова на одном из заседаний Кабмина из-за задержек с выплатами медикам.

По словам Кулебы, премьер-министр Денис Шмыгаль является безусловным руководителем правительства, тогда как Аваков - безусловный правительственный "долгожитель", институциональная память которого позволяет давать дельные советы учитывая опыт предыдущих правительств.

Отметим, Аваков возглавляет МВД с конца февраля 2014 года (в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля).

Напомним, в октябре прошлого года в ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца года.

Вместе с тем, Аваков на данный момент продолжает возглавлять МВД, он сохранил должность и после отставки Гончарука и назначения нового Кабмина во главе со Шмыгалем. Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что Аваков остается на своем посту из-за эффективности.