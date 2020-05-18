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В МИД рассказали об открытии украинской границы

В МИД рассказали об открытии украинской границы
08:04 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:При открытии границы Украины будет учитывать действия европейских стран и ситуацию с пандемией.

При открытии границы Украина будет координировать свои действия с европейскими партнерами, а также учитывать ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы абсолютно либерально настроены в этом плане, но будем учитывать два фактора: первое - как открываются партнеры, и второе - реальную ситуацию с пандемией на территории Украины. Но никто украинцев держать под замком не собирается, и идей таких нет", - заявил Кулеба.

Как сообщалось, что от 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя планы по восстановлению авиасообщения, заявил, что действия Украины будут зеркальными по отношению к европейским странам.

При этом он отметил, что ситуация может различаться по регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Ранее Кулеба заявлял, что туристический сезон в 2020 году все же состоится, однако, отпуска будут не такими, как раньше. По словам министра, возобновление международного авиасообщения во многом будет зависеть от шагов других стран. В свою очередь, украинская власть обещает оперативно реагировать.

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МИД, Граница, Карантин, Дмитрий Кулеба.
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