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Пешее пересечение границы с Польшей: какие есть ограничения

Пешее пересечение границы с Польшей: какие есть ограничения
16:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:Пограничники назвали условия пешего пересечения границы с Польшей.

Для граждан, которые направляются в Украину через пешеходный переход пункта пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей, есть определенные ограничения.

Это предложение прохождения обсервации, тестирование, установка программы "Дия. Дома" на их смартфонах, предупреждение о необходимости прохождения самоизоляции по указанному ими адресу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

У выхода из пункта пропуска ГСЧС установила палатку, где делают тесты. Работники таможни обеспечены средствами защиты и санитайзерами.

В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек

По данным пограничников, единственный на украинско-польской границе пункт пропуска, где границу можно пересечь в пешем порядке, возобновил работу в ночь на 16 мая. На протяжении ночи в Украину прошли 325 граждан, из Украины - 83.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на заседании 13 мая принял решение об открытии пешеходного перехода пункта пропуска "Шегини". На сегодня во Львовской области работают еще 2 пункта пропуска: "Краковец-Корчевая" и "Рава-Русская-Хребенне", который открыли недавно.

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Польша, Граница, ГПСУ, Пересечение границы.
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