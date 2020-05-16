В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек

Новости Украины:В Украину за прошедшие сутки прибыли еще три эвакуационных рейса из-за границы.

В Украину из-за границы эвакуационными рейсами прибыли еще 265 граждан.

Как сообщает Госпогранслужба, еще три эвакуационных самолета из Парижа, Берлина и Загреба прибыли в украинскую столицу за прошедшие сутки.

Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" оформили 265 человек.

Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие, добавили в ведомстве.

"Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

Как сообщалось, с конца апреля в Украине возобновили эвакуацию граждан спецрейсами из разных стран мира.

13 мая министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал выполнение с 14 по 21 мая спецрейсов для возвращения граждан в Украину из 22 городов мира.