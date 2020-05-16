Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выздоровело рекордное количество больных за сутки: ситуация в областях
В Украине выздоровело рекордное количество больных за сутки: ситуация в областях
Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
Фенербахче летом хочет переманить лидера Шахтера
Фенербахче летом хочет переманить лидера Шахтера
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая

В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек

В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек
12:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:В Украину за прошедшие сутки прибыли еще три эвакуационных рейса из-за границы.

В Украину из-за границы эвакуационными рейсами прибыли еще 265 граждан.

Как сообщает Госпогранслужба, еще три эвакуационных самолета из Парижа, Берлина и Загреба прибыли в украинскую столицу за прошедшие сутки.

Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" оформили 265 человек.

Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие, добавили в ведомстве.

"Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

В Украину из Турции, Египта и ОАЭ за день вернулись более 400 человек

Как сообщалось, с конца апреля в Украине возобновили эвакуацию граждан спецрейсами из разных стран мира.

13 мая министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал выполнение с 14 по 21 мая спецрейсов для возвращения граждан в Украину из 22 городов мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пограничники, ГПСУ, Эвакуация украинцев, Дій вдома.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
03 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
04 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире выявили почти 100 тысяч новых заражений COVID-19
В мире выявили почти 100 тысяч новых заражений COVID-19
16 мая - в Украине отмечается День Европы
16 мая - в Украине отмечается День Европы
В Украине вновь увеличился прирост COVID-19
В Украине вновь увеличился прирост COVID-19
Эрика Герцег уходит из группы ВИА Гра (Видео)
Эрика Герцег уходит из группы ВИА Гра (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь