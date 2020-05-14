В Украину из Турции, Египта и ОАЭ за день вернулись более 400 человек

Новости Украины:За прошедшие сутки международный аэропорт "Борисполь" принял авиарейсы с 400 пассажирами из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая.

За прошедшие сутки международный аэропорт "Борисполь" принял авиарейсы с 400 пассажирами из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничники... оформили на въезд более 400 пассажиров, прибывших этими самолетами", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела обнаружено не было.

Также пограничники сообщили, что почти все пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Двое граждан Украины, которые прибыли из Турции и не установили мобильное приложение, согласились на обсервацию.

Сообщается, что в целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины почти 16 000 человек.