В Украину вернулись еще 300 граждан из Амстердама и Афин

Новости Украины:В "Борисполь" рейсами из Греции и Нидерландов прибыли почти 300 граждан Украины.

За минувшие сутки в Украину прибыли два спецрейса из Греции и Нидерландов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Аэропорт "Борисполь" принял два авиарейса с пассажирами - из Амстердама и Афин. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 287 граждан, которые прибыли этими самолетами", - указывается в сообщении.

Всем пассажирам в обязательном порядке был проведен температурный скрининг. Лица с повышенной температурой тела не обнаружены. Никто из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Также все пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации проверялось пограничниками во время проведения паспортного контроля.