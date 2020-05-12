Среди пограничников обнаружили 27 новых случаев COVID-19

Новости Украины:В результате тестирования украинских пограничников на COVID-19 зафиксировано 27 положительных ПЦР-тестов.

По состоянию на утро вторника, 12 мая, 27 сотрудников Государственной пограничной службы Украины заболели коронавирусом, а также четверо выздоровели, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"По состоянию на 12 мая в результате тестирования военнослужащих и сотрудников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 27 положительных ПЦР-тестов. Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 4 военнослужащих, 23 человека продолжают лечение", - говорится в сообщении.

В целом под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Отмечается, что большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные - изолированы в подразделениях или обсерваторах.

По состоянию на 12 мая в Украине лабораторно подтверждено 16 023 случая COVID-19, выздоровели 3 370 человек, летальных случаев - 425. За сутки выявлено 375 случаев.