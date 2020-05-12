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Какие области лидируют по новым заболеваниям COVID-19

Какие области лидируют по новым заболеваниям COVID-19
10:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В большинстве областей Украины больных Covid-19 за сутки стало больше.

За минувшие сутки лишь в одной области Украины количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших и количество болеющих таким образом там возросло.

При этом, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник, больше всего новых случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Черновицкой области, Киеве, Ровенской области.

Всего за минувшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 27 новых случаев заболевания Covid-19, новых летальных случаев, как и случаев выздоровления, за сутки в области не зафиксировано (с начала пандемии – 580 заболевших, 6 умерших и 309 выздоровевших), сейчас в области болеет 265 человек (за сутки на 27 больше);

в Волынской области – 14 новых случаев заболевания, новых летальных случаев, как и случаев выздоровления, за сутки в области не зафиксировано (за все время – 496 заболели, 11 умерли и 119 выздоровели), сейчас болеет 366 человека (за сутки на 14 больше);

в Днепропетровской области – 17 новых случаев заболевания, 1 умерший (с начала пандемии 748 заболели, 7 умерли и 75 выздоровели), сейчас болеет 666 человек (на 16 больше за сутки);

в Донецкой области, как и накануне, новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет (с начала пандемии – 100 заболевших, 3 умерших и 20 выздоровевших), сейчас болеет 77 человек;

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в Житомирской области – 2 новых случая заболевания, 1 случай смерти (525 заболели, 12 умерли и 54 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 459 человек (за сутки на 1 больше);

в Закарпатской области - 18 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 2- выздоровления (за все время 748 заболевших, 18 умерших и 101 выздоровевших), сейчас болеет 629 человек (за сутки на 15 больше);

в Запорожской области - 2 новых случая заболевания и 1 - смерти (всего 331 заболевших, 8 умерших и 125 выздоровевших), сейчас болеет 198 человек (за сутки на 1 больше);

в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 7 новых случаев заболевания Covid-19, 1 – летальный и 5 - выздоровления (1 133 заболевших, 62 умерших и 294 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 777 человек (на 1 больше за сутки);

в Киеве - 59 новых случая заболевания, 1 – смерти (всего 1 930 случаев заболевания, 38 - смерти и 138 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 754 человека (за сутки на 58 больше);

в Киевской области – 23 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 5 - выздоровления (с начала пандемии 1 023 заболели, 22 умерли и 173 выздоровели), сейчас болеют 828 человека (за сутки на 16 больше);

в Кировоградской области – 5 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления (за все время 425 заболели, 20 умерли и 243 выздоровели), сейчас болеет 162 человек (на 4 больше за сутки);

в Луганской области, как и накануне, новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет (с начала пандемии 42 заболели и 14 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 28 человек;

во Львовской области - 27 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 1 - выздоровления (за все время – 825, 22 и 158 соответственно), сейчас болеет 645 человек (на 24 больше за день);

в Николаевской области – 2 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время 225 заболевших, 5 умерших и 49 выздоровевших), сейчас болеет 171 человек (за сутки на 2 больше);

в Одесской области - 7 новых случаев заболевания, 1 – летальный и 4 - выздоровления (за все время 653 заболели, 6 умерли и 39 выздоровели), сейчас болеет 608 человек (на 2 больше, чем днем ранее);

в Полтавской области - 1 новый случай заболевания и 4 - выздоровления (248 заболевших, 8 умерших и 112 выздоровевших за все время), болеет 128 человек (за сутки на 3 меньше);

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в Ровенской области за сутки подтверждено 50 новых случаев заболевания Covid-19 и 1 летальный случай (за все время с начала пандемии – 1 028 заболевших, 22 умерших и 149 выздоровевших), сейчас болеет 857 человек (на 49 больше за сутки);

в Сумской области – 3 новых случая заболевания, новых случаев смерти и выздоровления за сутки нет (за все время 157 заболели, 4 умерли и 74 выздоровели), сейчас болеет 79 человек;

в Тернопольской области - 3 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 25 – выздоровления (за все время – 1 021, 20 и 362 соответственно), сейчас болеет 639 человек (за сутки на 24 меньше);

в Харьковской области - 28 новых случаев заболевания и 7 - выздоровления (за все время – 623, 19 и 80 соответственно), сейчас болеет 524 человека (за сутки на 21 больше);

в Херсонской области - 1 новый случай заболевания, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии 162 заболевший, 2 умерших и 80 выздоровевших), сейчас болеет 80 человек;

в Хмельницкой области - 4 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время 182 заболевших, 7 умерших и 53 выздоровевших), сейчас болеет 122 человека (на 4 больше за сутки);

в Черкасской области - 1 новый случай заболевания, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии - 343, 13 и 147 соответственно), сейчас болеет 183 человека (на 1 больше за сутки);

в Черновицкой области за минувшие сутки 72 новых случая заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 31 случай выздоровления (2 396 заболевших, 84 умерший и 390 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 922 человека (на 38 больше, чем днем ранее);

в Черниговской области – 2 новых заболевших, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии – 79 заболевших, 6 умерших и 15 выздоровевших), сейчас болеет 58 человек (за сутки на 2 больше).

Как сообщалось, в Украине второй день снижается суточный прирост заражения Covid-19: на утро вторника, 12 апреля, по данным Минздрава, количество инфицированных возросло на 375 случаев (предыдущий день - 416), 85 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших скончались, всего число инфицированных на 12 мая составляет 16 023 человека.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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