В Украине уже более 16 тысяч случаев COVID-19

В Украине второй день снижается суточный прирост заражения Covid-19 и не превышает 500 человек: на утро вторника, по данным Минздрава, количество инфицированных возросло на 375 случаев (предыдущий день - 416), 85 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших скончались, всего число инфицированных на 12 мая составляет 16 023 человека.
"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 22 у детей и 88 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 116 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 17 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром во вторник.
По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 16 023 человека, из них - 425 летальных, 3 373 человек выздоровели.
Динамика статистики последних трех дней такова: на утро 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, 228 человек выздоровели; днем ранее - 522 новых ифицированных, 15 умерли, 151 поправились; на утро 9 мая было 515 новых случаев заболевания, 15 жертв и 203 выздоровевших.
По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, по состоянию на утро 12 мая на амбулаторном лечении находятся 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Из 425 скончавшихся в Украине от вызванных болезнью осложнений 23 - медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 3373 пациенты уже выздоровели, в частности 858 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в связи с продолжающейся пандемией коронавируса украинцам необходимо научиться жить и работать в новых условиях для скорейшего наступления следующего этапа послаблений карантина
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