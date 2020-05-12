В Украине уже более 16 тысяч случаев COVID-19

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 375 новых случаев Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 85 выздоровели.

В Украине второй день снижается суточный прирост заражения Covid-19 и не превышает 500 человек: на утро вторника, по данным Минздрава, количество инфицированных возросло на 375 случаев (предыдущий день - 416), 85 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших скончались, всего число инфицированных на 12 мая составляет 16 023 человека.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 22 у детей и 88 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 116 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 17 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром во вторник.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 16 023 человека, из них - 425 летальных, 3 373 человек выздоровели.

Динамика статистики последних трех дней такова: на утро 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, 228 человек выздоровели; днем ранее - 522 новых ифицированных, 15 умерли, 151 поправились; на утро 9 мая было 515 новых случаев заболевания, 15 жертв и 203 выздоровевших.

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, по состоянию на утро 12 мая на амбулаторном лечении находятся 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 580 случаев;

Волынская область — 496 случаев;

Днепропетровская область — 748 случаев;

Донецкая область — 100 случаев;

Житомирская область — 525 случаев;

Закарпатская область — 748 случаев;

Запорожская область — 331 случай;

Ивано-Франковская область — 1133 случая;

Кировоградская область — 425 случаев;

г. Киев — 1930 случаев;

Киевская область — 1023 случая;

Львовская область — 825 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 225 случаев;

Одесская область — 653 случая;

Полтавская область — 248 случаев;

Ровенская область — 1028 случаев;

Сумская область — 157 случаев;

Тернопольская область — 1021 случай;

Харьковская область — 623 случая;

Херсонская область — 162 случая;

Хмельницкая область — 182 случая;

Черновицкая область — 2396 случаев;

Черкасская область — 343 случая;

Черниговская область — 79 случаев.

Из 425 скончавшихся в Украине от вызванных болезнью осложнений 23 - медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3373 пациенты уже выздоровели, в частности 858 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в связи с продолжающейся пандемией коронавируса украинцам необходимо научиться жить и работать в новых условиях для скорейшего наступления следующего этапа послаблений карантина

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