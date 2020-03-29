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Лечение коронавируса: Какими лекарствами спасают от COVID-19 в Италии

Лечение коронавируса: Какими лекарствами спасают от COVID-19 в Италии
10:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Европе и потребностью в лечении от болезни, в Италии медики пользуются спецсредствами.

Больных COVID-19 в Италии лечат комплексом препаратов, в частности противомалярийных, противовирусных и противоспидозных. Кроме того, в отдельных случаях медики советуют для профилактики кварцевую лампу, алкоголь (не чрезмерно) и дезинфекцию хлорированными веществами, но в большом количестве.

Об этом говорится в одном из протоколов лечения коронавируса в Италии.

По словам врачей, COVID-19 проявляется типичными симптомами гриппа, однако без ринита – только с отеком слизистых. На 2-4 день больной чувствует боль в трахее и груди; усиление сухого кашля. Со временем усложняется дыхание. Среди вероятных симптомов – легкая тахикардия, быстрая утомляемость, высокая температура. 

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Главным симптомом инфицирования в анализе крови, утверждают итальянцы, является лимфопения, а клинических признаков пневмонии может и не быть.

Коронавирусную инфекцию в Италии лечат Планквенилом – противомалярийный препарат, который блокирует рецепторы АПФ2: 200 мг / 2 раза в день; назначают от 5 до 20 дней в зависимости от тяжести симптомов. Препарат применяют при боли в груди и сильном кашле, а также пневмонии.

Для профилактики и лечения пневмонии – Азитромицин. Антибиотик принимают по 500 мг 1 раз/сутки на голодный желудок три дня подряд.

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В тяжелых случаях пневмонии медики применяют Тоцилизумаб. В протоколе также есть Калетра– противовирусное средство, витамин С (2 г/сутки – для лечения; 500-1000 мг/ сутки – для профилактики).

Итальянцы категорически не рекомендуют при лечении COVID-19 аэрозоли и кортикостероиды, не желательны и жаропонижающие препараты, кроме парацетамола. Это связано с отсутствием температуры в большинстве случаев, ведь она появляется уже на этапе пневмонии.

В то же время медики советуют держать дома баллон кислорода, аскорбиновую кислоту, кварцевую лампу; проводить дезинфекцию хлорированными веществами, употреблять в малом количестве алкоголь и белки фурина.

Напомним: 

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Италия, Лекарства, Врачи, Карантин, Коронавирус.
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