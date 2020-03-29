Эвакуированные из РФ: В Украину прибыл спецпоезд "Москва-Киев" с украинцами (Видео)

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире, Украина организовала спецпоезд для эвакуации сових граждан из РФ.

В столицу с утра прибыл спецпоезд сообщением "Москва-Киев", который доставил пожелавших выехать из РФ граждан Украины.

Как сообщает "Страна", состав прибыл на первую платформу киевского вокзала. Рядом дежурила полиция и скорая.

Поезд прибыл с опозданием на полчаса. Впрочем, из Москвы он тоже выехал с задержкой. В вагоны сразу стали заходить пограничники и медики.

Напомним, поезд с украинцами выехал из Москвы накануне.

Наполнение вагонов - 100-процентное, но выехать на родину смогли не все желающие.

Украинцев, которые не из Киева, должны развезти по домам - по крайней мере у каждого спросили, в какую именно область они отправляются дальше.