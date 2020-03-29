Коронавирусный карантин: В Сингапуре аннулировали паспорт нарушителя

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Сингапуре ввели карантинные меры.

Власти Сингапура аннулировали паспорт 53-летнего местного жителя, который нарушил карантинные предписания.

Об этом сообщает газета Straits Times.

"53-летний Иллая Виктор Го 3 марта выехал из Сингапура в Индонезию. Он вернулся 19 марта и получил при въезде сообщение об обязательной домашней изоляции сроком на две недели в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он, однако, в тот же день снова отправился в Индонезию, несмотря на то, что его могли оштрафовать на 10 тыс. долларов, или взять под стражу на срок до полугода.

"Мужчина вернулся в Сингапур 24 марта и получил второе предписание от иммиграционной службы. Там отметили, что Го продемонстрировал "безответственное поведение" в виде игнорирования карантинных обязательств", - пишет издание.

Из-за таких действий мужчины миграционная служба Сингапура аннулировала паспорт нарушителя и передала его дело в Министерство здравоохранения. Отмечается, что без паспорта человек не сможет пересечь границу страны, но остается гражданином Сингапура.

Напомним: