Нашли коронавирус: Депутат Запорожского облсовета Фукс прошел тест

У депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса обнаружили коронавирус.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Друзья! Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", - написал он.
Как сообщалось ранее, количество инфицированных смертельным коронавирусом в Украине по состоянию на вечер 28 марта увеличилось на 46 человек до 356.
Напомним:
74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко
В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 109 448 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса
Воздух над некоторыми городами в Европе очистился после введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим.
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни изо дня в день.
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 27 мартапревысило 597 тыс., из них более 430 тыс. - активные. На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.