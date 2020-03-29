Нашли коронавирус: Депутат Запорожского облсовета Фукс прошел тест

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине заражение было обнаружено у депутата Запорожского облсовета.

У депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса обнаружили коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", - написал он.

Как сообщалось ранее, количество инфицированных смертельным коронавирусом в Украине по состоянию на вечер 28 марта увеличилось на 46 человек до 356.

Напомним: