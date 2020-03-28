В Европе благодаря карантину очистился воздух

Новости мира:Воздух над некоторыми городами в Европе очистился после введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми столицами в Европе после введения карантинных ограничений. Об этом сообщается на сайте ЕКА.

"Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим", - говорится в публикации.

Фото: показатели содержания диоксида углерода в воздухе над городами Франции и Италии (esa.int)

Спутник составил карту загрязнения воздуха и обнаружил значительное падение концентрации диоксида азота 14-15 марта 2020 года, что совпадает с введеним строгих карантинных мер. Для сравнения были взяты среднемесячные показатели марта 2019-го.

Как сообщалось, уровень загрязнения воздуха и парниковых газов в некоторых регионах мира значительно снизился из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

В частности, американские ученые обнаружили, что в Нью-Йорке уровень угарного газа, который образуется при работе автомобиля, упал почти на 50% по сравнению с прошлым годом.