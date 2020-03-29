Скачать
Воскресенье, 29.03.2020
Итоги дня 28 марта: Ситуация с коронавирусом, кадровые перестановки в ВСУ
Итоги дня 28 марта: Ситуация с коронавирусом, кадровые перестановки в ВСУ
"Гуманитарные" исключения: В штабе ООС рассказали, кто может пересечь линию разграничения
В ООС рассказали, кто может пересекать линию разграничения
Назван крайний срок возобновления футбольного сезона
Назван крайний срок возобновления футбольного сезона
Украина сегодня ночью перешла на летнее время
Украина сегодня ночью перешла на летнее время

"Гуманитарные" исключения: В штабе ООС рассказали, кто может пересечь линию разграничения

"Гуманитарные" исключения: В штабе ООС рассказали, кто может пересечь линию разграничения
07:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В ООС заявили, что с еще 22 марта на линии разграничения на Донбассе был приостановлен и сильно ограничен пропуск лиц и транспорта.

После 22 марта, когда через линию разграничения на Донбассе был приостановлен пропуск лиц и транспортных средств, командование ОС дало более 120 разрешений на ее пересечение, учитывая важные жизненные обстоятельства.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС. 

"Командование объединенных сил с пониманием относится к обеспечению критических гуманитарных потребностей граждан и в случае возникновения важных жизненных обстоятельств дает разрешение на пересечение линии разграничения. В частности, в течение этой недели было принято более 120 таких индивидуальных решений", - говорится в сообщении. 

В Виннице ограничили въезд в город

Как указывается, прежде всего основаниями для пропуска граждан были тяжелые болезни или смерть родных и необходимость воссоединения семей. Однако представители незаконных вооруженных формирований РФ не считали эти причины вескими и не пропускали людей.

В частности, на днях на КПВВ "Станица Луганская" оккупанты не пропустили лиц, среди которых были семьи с малолетними детьми, беременная женщина и тяжелобольные пожилые люди. Российские наемники продержали этих людей до темноты и отказали им во въезде на временно оккупированную территорию.

"Учитывая завершение времени работы КПВВ "Станица Луганская" и риски пребывания гражданского населения в темное время суток в так называемой "серой зоне", пограничниками Объединенных сил было обеспечено их возвращение на контролируемую правительством Украины территорию. Своими действиями оккупанты в очередной раз продемонстрировали циничное отношение к правам и безопасности мирных жителей", - отмечают в штабе ООС.

Трамп планирует ввести карантин в Нью-Йорке

Командование ОС рекомендует гражданам воздержаться от поездок через линию разграничения без острой потребности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Донбасс, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как проявляется легкая форма коронавируса? Ответ медиков
02 Борьба с коронавирусом положительно сказывается на Мировом океане
03 Спецпоезд "Москва-Киев" отправился в украинскую столицу (Фото и видео)
04 Маленький, но приятный: электрокар Wuling показал свой интерьер (Фото)
05 Болезнь Крона: обнаружены факторы, предотвращающие воспаление желудка и кишечника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп планирует ввести карантин в Нью-Йорке
Трамп планирует ввести карантин в Нью-Йорке
В ЛНР зафиксировали первый случай коронавируса
В ЛНР зафиксировали первый случай коронавируса
В столице будут штрафовать за нарушение карантина
В столице будут штрафовать за нарушение карантина
Саввин день: приметы и обряды 29 марта
Саввин день: приметы и обряды 29 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь