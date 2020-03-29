"Гуманитарные" исключения: В штабе ООС рассказали, кто может пересечь линию разграничения

Новости Украины:В ООС заявили, что с еще 22 марта на линии разграничения на Донбассе был приостановлен и сильно ограничен пропуск лиц и транспорта.

После 22 марта, когда через линию разграничения на Донбассе был приостановлен пропуск лиц и транспортных средств, командование ОС дало более 120 разрешений на ее пересечение, учитывая важные жизненные обстоятельства.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Командование объединенных сил с пониманием относится к обеспечению критических гуманитарных потребностей граждан и в случае возникновения важных жизненных обстоятельств дает разрешение на пересечение линии разграничения. В частности, в течение этой недели было принято более 120 таких индивидуальных решений", - говорится в сообщении.

Как указывается, прежде всего основаниями для пропуска граждан были тяжелые болезни или смерть родных и необходимость воссоединения семей. Однако представители незаконных вооруженных формирований РФ не считали эти причины вескими и не пропускали людей.

В частности, на днях на КПВВ "Станица Луганская" оккупанты не пропустили лиц, среди которых были семьи с малолетними детьми, беременная женщина и тяжелобольные пожилые люди. Российские наемники продержали этих людей до темноты и отказали им во въезде на временно оккупированную территорию.

"Учитывая завершение времени работы КПВВ "Станица Луганская" и риски пребывания гражданского населения в темное время суток в так называемой "серой зоне", пограничниками Объединенных сил было обеспечено их возвращение на контролируемую правительством Украины территорию. Своими действиями оккупанты в очередной раз продемонстрировали циничное отношение к правам и безопасности мирных жителей", - отмечают в штабе ООС.

Командование ОС рекомендует гражданам воздержаться от поездок через линию разграничения без острой потребности.