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Трамп планирует ввести карантин в Нью-Йорке

Трамп планирует ввести карантин в Нью-Йорке
23:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп рассматривает возможное введение карантина в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке с целью замедлить распространение коронавируса в стране.

Об этом информирует BBC.

"Мы хотели бы сделать там (в Нью-Йорке - ред.) режим карантина, поскольку это эпицентр эпидемии. Я обдумываю это", - сказал Трамп журналистам.

Слова Трампа прозвучали в таком ключе, учитывая, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Нью-Йорке увеличилось до более 52 тысяч, в штате зафиксировано по меньшей мере 728 летальных случаев.

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В то же время губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что не обсуждал таких мер с президентом. "Я не разговаривал с ним ни о каком карантине", - акцентировал он журналистам вскоре после того, как провел телефонный разговор с Трампом.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп воспользовался особыми полномочиями и распорядился привлечь компанию General Motors для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Нью-Йорк, Карантин, Дональд Трамп, Коронавирус.
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