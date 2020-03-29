Новости Украины:В Виннице ограничили въезд в город из-за коронавируса.

С вечера 28 марта въезды в Винницe ограничены, попасть в город можно с киевского, немировского и хмельницкого направлений.

Об этом сообщает полиция Винницкой области со ссылкой на протокол заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций №14 от 27 марта.

Ограничения на въезд действуют с 20:00.

"Меры введены с целью недопущения распространения вируса COVID-19 на территории города и области. На въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ГСЧС и Нацгвардии. Водителей предупреждают о карантинных мероприятиях , делают скрининг температуры водителям и пассажирам и дезинфекцию транспортных средств. Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и оставаться дома. От этого зависит ваша жизнь и здоровье", - сообщает полиция.

Напоминаем, в Винницкой области лабораторно подтвердили 17 заболеваний коронавирусом, также в области зарегистрировано 56 подозрений.