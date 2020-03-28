Коронавирус в Украине: На Винничине уже 17 зараженных на COVID-19

В Винницкой области лабораторно подтвердили 17 заболеваний коронавирусом, также в области зарегистрировано 56 подозрений.
Об этом сообщает Винницкая ОГА.
"По оперативной информации, по состоянию на 11:00 28 марта, в Винницкой области зарегистрировано 56 подозрений на коронавирусную болезнь COVID-19, в 17 случаях заболевание коронавирусом подтверждено, в том числе у 2 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 29 случаях диагноз лабораторно не подтвержден. Сейчас исследуются образцы материалов еще от 66 больных.
Также сообщается, что областной лабораторный центр получил по линии гуманитарной помощи 18 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Так, лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы: город Винница - 13, Винницкий район - 1, Черновицкий район - 1, Жмеринский район - 1, город Ладыжин - 1.
Пациенты с лабораторно подтвержденными случаями и с подозрением на COVID-19 находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Утром состояние пациентов было стабилным. Сейчас определены контактные лица, самоизолированны и находятся под медико-санитарным надзором.
Напомним, по состоянию на 27 марта, коронавирусная инфекция была подтверждена у 9 человек, которые находились в Винницкой области.
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