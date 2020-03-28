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Суббота, 28.03.2020
В больницах Украины, оказывающих помощь пациентрам с Covid-19, создадут благоприятные условия для медиков
В больницах Украины, оказывающих помощь пациентрам с Covid-19, создадут благоприятные условия для медиков
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В больницах Украины, оказывающих помощь пациентрам с Covid-19, создадут благоприятные условия для медиков

В больницах Украины, оказывающих помощь пациентрам с Covid-19, создадут благоприятные условия для медиков
18:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине и созданием спецучреждений в них будет организовано питание и комнаты отдыха для персонала.

В медицинских учреждениях Украины, где оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских, сообщает пресс-служба Минздрава. 

Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 27 марта по результатам совещания с руководителями региональных штабов. 

"Все медработники, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием", - отмечается в сообщении Минздрава, размещенном в соцсетях.

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Также в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, должны быть оборудованы комнаты отдыха для сотрудников полиции.

Ответственность за выполнение распоряжения возложена на руководителей работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в областях и в г.Киев.

Напомним:

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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