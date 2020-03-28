Коронавирус в Украине: В столице ОГА планирует закупить 46 аппаратов ИВЛ

Киевская областная государственная администрация (ОГА) в ближайшее время закупит 46 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба ОГА.
"В настоящее время этот вопрос на стадии подписания договоров о приобретении", - сообщается на странице ОГА в соцсети Фейсбук в субботу.
Там проинформировали, что в настоящее время Киевская область располагает 204 аппаратами ИВЛ.
"В Киевской области есть 204 аппарата искусственной вентиляции легких. Базовые больницы и все инфекционные отделения обеспечены этими аппаратами. Теперь наша задача – увеличить их количество. По меньшей мере 46 аппаратов мы ожидаем получить в ближайшее время. Сейчас основная проблема – наличие такого оборудования у производителей и его поставка. Постоянно контактируем с компаниями и бизнесом и решаем этот вопрос", - сказал и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок). В Киевской области 41 случай.
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