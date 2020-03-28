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В Киеве увеличилось число больных коронавирусом

В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
10:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве количество больных коронавирусом за последние сутки выросло на 19 человек - до 74.

74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Мэр проинформировал, что заболели - 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И девять женщин - от 17-ти до 62-х лет.

Девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро - в городскую клиническую больницу №4. Еще трое - в клиническую больницу №9.

Двое заболевших киевлян - в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

По состоянию на утро 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев коронавирусной болезни. Умерли восемь человек, пять - выздоровели.

Ранее сообщалось, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко заразился коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, Кабинет министров продлил учебный год в школах еще на месяц - до 1 июля.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Виталий Кличко, Киев, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирус в Киеве, Коронавирусная инфекция.
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