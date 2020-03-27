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Пятница, 27.03.2020
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Коронавирусом заболел начальник полиции Киева Крищенко

Коронавирусом заболел начальник полиции Киева Крищенко
14:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Замглавы Нацполиции и начальник полиции Киева Андрей Крищенко заразился новым коронавирусом.

У заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко подтвержден диагноз Covid-19, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

На данный момент правоохранители установили круг лиц, которые контактировали с ним во время инкубационного периода. Все они находятся на самоизоляции. Помещения главного управления полиции Киева продезифицированы.

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Всего среди правоохранителей 27 марта было подтверждено четыре случая заболевания - у трех полицейских и одного курсанта.

Напомним, в Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, также зафиксированы четыре случая выздоровления, из них один ребенок.

У шести прихожан церкви из Радомышля экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат, но анализы передали на дополнительное лабораторное исследование.

В Киеве по состоянию на утро пятницы зарегистрированы еще 8 новых случаев заражения коронавирусом.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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МВД, Коронавирус, Андрей Крищенко, Полиция Киева, Covid-19.
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