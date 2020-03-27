В Киеве увеличилось число больных коронавирусом

Новости Украины:В Киеве по состоянию на утро пятницы зарегистрированы еще 8 новых случаев заражения коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось до 55 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"К сожалению, количество больных, людей, которые заразились коронавирусом, увеличилось. Уже 55 человек имеют подтверждённый диагноз. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины ещё 8 лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом ", - заявил Кличко в пятницу на брифинге в КГГА.

Новыми заражёнными коронавирусом стали четыре женщины и четыре мужчины.

"Заболели четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчины от 43 до 59 лет. Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, двое в городскую клиническую больницу №4, ещё двое - в Центральный госпиталь МВД, а двое- находятся на самоизоляции под присмотром врачей", - добавил мэр Киева.

По его словам, сейчас в лаборатории столицы на коронавирус проверяется ещё 32 образца потенциальных заражённых.

"На сегодня лабораторными и экспресс-тестами протестировано более полутора тысяч киевлян. Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще 32 образца", - заявил Виталий Кличко.

По состоянию на 10:00 27 марта количество больных коронавирусом COVID-19 в Киеве, по данным Минздрава, составляло 47 человек.

Напомним:

Как сообщалось, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, также зафиксированы четыре случая выздоровления, из них один ребенок.

Министерство здравоохранения впервые обнародовало возрастную разбивку больных с коронавирусной болезнью с COVID-19.