За сутки 60 тысяч случаев заражения: как распространяется COVID-19 в мире (Карта)

Новости Украины:От коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели - 122 627, всего зарегистрировано 533 416 случая заражения COVID-19.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные.

На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

На первое место в мире по числу заболевших вышли Соединенные Штаты, где, по данным издания, зафиксировано 85 тыс. 594 инфицированных и 1 тыс. 288 жертв пандемии.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро пятницы в стране зафиксировано 7 тыс. 503 смертельных случая в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 683). Всего зарегистрировано 80 тыс. 539 больных (рост за сутки на 6,153 тыс.).

В Испании зафиксировано 56,188 тыс. случаев заболевания (скончались 4,089 тыс.), Германии - 36,508 тыс. (149), Франции - 29,155 тыс. (1,696 тыс.), Великобритании - 11,658 тыс. (578), Швейцарии - 10,714 тыс., Нидерландах - 7,431 тыс. (434), Австрии - 6,398 тыс. (49), Бельгии - 4,937 тыс. (178), Турции - 3,629 тыс. (75), Португалии - 3,544 тыс. (60), Норвегии - 3,156 тыс. (14), Швеции - 2,806 тыс. (66), Чехии - 1,925 тыс. (9), Дании - 1,877 тыс. (41), Ирландии - 1,819 тыс. (19), Люксембурге 1,453 тыс. (9), Польше - 1,221 (16), Румынии - 1,029 тыс. (23).

В Канаде выявлено 4,018 тыс. (скончались 39 человек), Бразилии - 2,915 тыс. (77), Эквадоре - 1,433 тыс. (34), Чили - 1,306 тыс. (4).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят (данные на полночь 26 марта):

США (85 435) — по итогам 26 марта эта страна вышла на первое место, опередив КНР — за сутки было выявлено рекордные 17,2 тыс. новых инфицированных и 268 смертей

Китай (81 285)

Италия (80 589) — 6 203 новых случаев за сутки, +712 смертей

Испания (57 786) — 8 271 новых случаев за сутки, +718 смерти

Германия (43 938) — 6 615 новых случаев за сутки, +61 смерть

Иран занимает шестое место (29 406 случаев). Далее следуют Франция (29 155) и Швейцария (11 811). Великобритания (11 658) занимает девятое место, а Южная Корея (9 241) впервые опустилась на десятое.

В таблице приведены данные, обнародованные в полночь 26 марта

Всего за сутки 26 марта в мире было выявлено 60 841 новый случай COVID-19, из них более 31,6 тыс. приходится на три страны — США, Италию и Испанию.

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, из них 54 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны, в провинции Чжэцзян. За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции. С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,292 тыс. человек, зарегистрировано 81,340 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,174 тыс., заболели 67,801 тыс.

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

В Южной Корее число заболевших достигло 9 тыс. 332, скончались 139 человек, Иране - 29,406 тыс. (2,234 тыс.), Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоявшего на карантине в Йокогаме, 2,025 тыс. (57), Израиле - 2,666 тыс. (восемь), Малайзии- 2,031 тыс. (23), Пакистане - 1,179 тыс. (8), Таиланде - 1,136 (5).

В Австралии выявлено 2,985 тыс. случая заражения при 13 случаях летального исхода.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 80 589

Испания — 57 786

Германия — 43 938

Франция — 29 155

Швейцария — 11 811

(данные на полночь 26 марта)

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Более 124 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 24 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (8 215), Испанию (4 365) и Китай (3 281).

На данный момент на планете более 383 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 5% - люди в тяжелом и критическом состоянии.

(данные по сотоянию на 10:00 27 марта)

В Украине по состоянию на поздний вечер 26 марта зафиксировано 196 случаев заболевания, пять человек скончались, один пациент выздоровел.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.