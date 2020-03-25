Чрезвычайную ситуацию вводят по всей Украине: карантин продлили

Новости Украины:Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней до 24 апреля.

Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране за 30 дней до 24 апреля текущего года.

"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина по всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По его словам, решение позволяет продлить данные меры в случае необходимости.

Таким образом, Кабинет министров Украины в среду расширил режим чрезвычайной ситуации, ране введенный в ряде областей, на всю территорию Украины

Представляя проект решения, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что проект был разработан МВД, в том числе для назначения руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, а также для переведения единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации.

"То есть мы предлагаем сейчас решением правительства ввести режим чрезвычайной ситуации по всему государству", - сказал Аваков.

Согласно принятому решению, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач назначен руководителем по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня.

Дополнительных материальных затрат принятие этого решение не требует. "В первую очередь это требует принятия от нас стабилизационного фонда", - сказал глава МВД.

Как сообщалось, у Украине по состоянию на 10:00 25 марта подтверждено 113 случав Covid-19, в том числе один в Волынской области, подтвержденный за минувшие сутки.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 25 марта превысило 423 тыс., из них более 290 тыс. — активные.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.