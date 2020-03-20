Что такое чрезвычайное положение и в каких случаях его вводят

Новости Украины:Чем чрезвычайная ситуация (ЧС) отличается от чрезвычайного положения (ЧП), и как это может повлиять на жизнь обычных граждан.

В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта был введен режим чрезвычайной ситуации из-за зафиксированных случаев заражения коронавирусом Covid-19. О введении ЧС накануне в своем обращении к народу заявил президент Украины Владимир Зеленский. Позавчера к этим двум областям добавилась и Киевская область, на территории которой зафиксированы два случая заражения Covid-19.

Сегодня стало известно о том, что режим ЧС также планируют ввести в Киеве.

Стоит отметить, что ранее президент Украины заявлял и о возможном введении в стране чрезвычайного положения. В случае необходимости.

Что такое чрезвычайная ситуация и чем она отличается от чрезвычайного положения.

Чрезвычайная ситуация

Официальная формулировка: обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием.

- Назначается ответственный за ликвидацию последствий ЧС, который может самостоятельно принимать решения об эвакуации, остановке деятельности предприятий, привлекать к проведению спасательных операций транспорт из зоны ЧС и граждан (с их согласия). Он также может принимать любые другие решения, необходимые для ликвидации последствий ЧС и обеспечения безопасности людей;

- Определяется зона ЧС, прогнозируются масштабы последствий и возможные зоны распространения;

- Организовывается работа по локализации и ликвидации последствий ЧС, осуществляется жизнеобеспечение пострадавших и защита населения;

- Аварийно-спасательные службы имеют право беспрепятственного доступа на территорию предприятий, а также могут внедрять временный запрет или ограничение движения транспорта и пешеходов вблизи и в пределах зоны ЧС.

Чрезвычайное положение

Это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.

В то же время, допускается временное, обусловленное угрозой, ограничение прав и свобод человека и законных интересов юридических лиц. Обязательно указывается срок действия таких ограничений.

Зачем вводят чрезвычайное положение

Сейчас режим чрезвычайного положения ввели во многих странах среди которых: Италия, Словакия, Чехия, Исландия, Эстония, Испания, Румыния, Сербия, Латвия, Болгария, Швейцария, Казахстан, США.

Вводится он для того чтобы ограничить распространение пандемии. Ведь часто заставить людей изменить свой привычный ритм жизни можно только официально ограничив их права или введя наказание за непослушание. Свидетельством этого является ситуация в Италии. Жители этой страны просто отказывались верить в серьезность Covid-19 и долгое время жили "как всегда", пренебрегая рекомендациями врачей. Они ходили в кафе и рестораны, обнимались и целовались при встрече, встречались большими шумными компаниями. Как следствие, по информации на 16 марта, общее количество больных коронавирусом в этой стране достигла почти 28 тысяч. По сравнению с предыдущим днем их количество выросло на 3 233 человек.

Как свидетельствуют эти ужасные цифры ограничения в законных правах и свободах граждан – вынужденный, но нужный шаг. Это является мировой практикой, используемой в критические моменты. К сожалению, пока мир не изобрел другого способа, чтобы прекратить распространение и смягчение последствий заболевания Covid-19 кроме как введение жесткого карантина.

Как вводится чрезвычайное положение

Вводится чрезвычайное положение указом президента. Однако он должен быть утвержден Верховной Радой в течение двух дней с момента обращения президента.

В условиях, требующих неотложных мер по спасению населения или недопущения гибели людей, чрезвычайное положение может быть введено без предупреждения.

Предложения о введении чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях президенту подает Совет национальной безопасности и обороны Украины. В случае необходимости введения чрезвычайного положения, в частности, из-за пандемии, которая угрожает жизни и здоровью значительных слоев населения, предложения по его введению подает Кабмин.

Для введения чрезвычайного положения президент должен:

четко обосновать его необходимость;

определить территории, где вводится чрезвычайное положение;

определить время, с которого вводится чрезвычайное положение, и срок, на который оно вводится;

перечень и пределы чрезвычайных мер, исчерпывающий перечень прав и свобод человека и гражданина, которые временно ограничиваются в связи с введением чрезвычайного положения, а также перечень временных ограничений прав юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений;

определяются органы государственной власти, органы военного командования и органы местного самоуправления, которым поручается осуществление мероприятий чрезвычайного положения, и пределы их дополнительных полномочий.

В вышеприведенном законе также прописаны и временные ограничения для чрезвычайного положения. Его можно вводить не более чем на месяц, а затем продолжать еще на 30 дней, и не более чем 60 суток в отдельных ее местностях. Указ президента о продлении действия чрезвычайного положения вступает в силу после его утверждения парламентом.

В условиях чрезвычайного положения президент, парламент, Кабмин, министерства, другие центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также военное командование и его предприятия, должны работать. В период чрезвычайного положения не могут быть прекращены или ограничены их полномочия.

Кстати, в случае введения чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях Рада принимает решение о продлении сессии или работу в пленарных заседаниях в течение всего периода его действия. Если указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях издан в межсессионный период, парламент собирается в двухдневный срок без созыва и работает в сессионном режиме. Так указано в законе, однако парламент уже принял решение работать в комитетах до 3 апреля.

Какие ограничения могут ввести

Изменения, которые могут начать действовать после введения чрезвычайного положения во многом уже введены.

Мероприятия, которые могут начать действовать с введением чрезвычайного положения:

установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;

ограничения движения транспорта и его осмотр;

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;