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Среда, 25.03.2020
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В Украине - еще одна смерть от коронавируса

В Украине - еще одна смерть от коронавируса
10:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В Тернопольской больнице скорой помощи скончался мужчина, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом.

Больной с коронавирусной инфекцией умер в Тернопольской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает областной штаб по борьбе с коронавирусом.

"В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной Covid-19. Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины", - говорится в сообщении.

Штаб выразил соболезнования родным мужчины. Это уже четвертая смерть в Украине от коронавируса.

По состоянию на 7:00 утра 25 марта коронавирус подтвержден в 113 украинцев в 13 областях страны и городе Киеве. Среди этих случаев четыре летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Главное о коронавирусе в Украине

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Правда, есть вероятность, что его продлят.

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и городе Киев.

23 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях. Здесь также зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом Covid-19.

Также режим чрезвычайной ситуации 24 марта будет введен на Львовщине.

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Эпидемия, Тернопольская область, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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