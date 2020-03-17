Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен

Новости Украины:В Минздраве готовы принимать дополнительные меры реагирования в связи с распространением коронавируса в Украине.

Министерство здравоохранения будет принимать решение о продлении карантина или усилении ограничительных мер в зависимости от эпидемической ситуации, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Карантин будет длиться с учетом эпидемической ситуации в странах ЕС, наших странах-соседях, а также эпидемической ситуации в Украине. В то же время мы не исключаем возможности, что в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины могут быть добавлены меры реагирования. Поэтому о возможности продления карантина Минздрав будет выходить с позицией к Кабмину ближе к дате завершения действующего карантина",- сказал он.

"Что касается введения чрезвычайного положения, мы будем внедрять все меры, чтобы избежать распространения коронавируса на территории Украины ",- добавил замминистра.

Тем временем, в Украине появился еще один социальный видеоролик в рамках информационной кампании против распространения острых вирусных инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса. Ролик, который называется "Что делать, если чувствуете симптомы вирусной инфекции", подготовило МКМС. Он призван рассказать украинцам о мерах и действиях, которые могут снизить риск заболевания, а также о необходимости обращения к врачу в случае появления симптомов заболевания.

Напомним:

За минувшие сутки, - с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, - государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны.

В полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

Во вторник вечером Харьковский метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.