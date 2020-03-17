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Карантин в Украине: с завтрашнего дня перестают курсировать поезда

Карантин в Украине: с завтрашнего дня перестают курсировать поезда
09:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: УЗ

Новости Украины:Из-за введения карантина Укрзализныця временно прекращает перевозку пассажиров по Украине.

Акционерная компания "Укрзализныця" в рамках выполнения правительственного постановления, направленного на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, сообщила о временном прекращении с 18 марта перевозок пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем).

Как сообщили в пресс-службе компании, все поезда выполнят последние рейсы согласно графику 17 марта.

"Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы - без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты запланированного отправления поезда, который отменен", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что приобретенные через интернет ж/д билеты можно вернуть через онлайн-сервисы. "Грузовые железнодорожные перевозки продолжаются", - добавили в компании.

С 17 марта Украина отменяет авиарейсы и международные пассажирские перевозки

Как сообщалось, с 17 марта "Укрзализныця" прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.

Пассажиры в период с 11 по 15 марта вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн в связи с введением карантина и отменой многих железнодорожных рейсов.

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Укрзализныця, Билеты, Поезда, Пассажирские перевозки, Covid-19.
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