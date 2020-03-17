Карантин: стало известно, когда закроют метро в Днепре

Новости Украины:В связи с коронавирусом в Украине метрополитен в Днепре перестанет работать сегодня с 15:00.

Метрополитен Днепра сегодня, 17 марта, с 15:00 прекращает перевозку пассажиров до завершения карантинного режима в стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета по итогам заседания городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которое состоялось 17 марта.

"В Днепре с сегодняшнего дня с 15.00 метрополитен прекратит работу до конца карантинного режима в стране, остальной городской транспорт будет работать без изменений", - говорится в сообщении.

Также, согласно решению комиссии, с 18 марта временно прекращается работа ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры.

Кроме этого, массовые мероприятия, которые предусматривают собрание более 10 человек, перенесут или отменят.

Отмечается, что все поликлиники, больницы, магазины, которые продают продукты питания, товары личной гигиены, а также зоомагазины, аптеки, АЗС и станции технического обслуживания продолжат работать.

Сотрудники таких учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. За выполнением ограничительных мер будут следить правоохранители. Из-за ситуации с коронавирусом мэрия Днепра также перешла на дистанционный режим работы.

Напомним:

За минувшие сутки, - с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, - государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны.

В полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

Во вторник вечером Харьковский метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.

В Ивано-Франковске движение общественного транспорта сократили на 40%, с четверга его полностью прекращают