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Украина закрывает границу: что происходит в аэропортах

Украина закрывает границу: что происходит в аэропортах
14:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГПСУ

Новости Украины:В аэропорту "Киев" отменили все рейсы, а в "Борисполь" возвращаются украинцы.

В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского отменены все рейсы, а в аэропорт "Борисполь" прибывают украинцы из-за границы, которых возвращают домой после закрытия воздушного сообщения.

Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта "Киев". В частности, статус "отменен" отмечается по всем рейсам - как за границу, так и внутренним.

На онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь" отмечается, что прилетели следующие международные рейсы: из Шарм-Эль-Шейха (Египет) в 00:45, 7:50, 9:00, 9:15, 9:30 и 9:40 ч; Баку (Азербайджан) в 7:45; Бангкока (Таиланд) в 4:45; из Тбилиси (Грузия) в 7:50; из Еревана (Армения) в 7:50; из Стамбула (Турция) в 8:00 и 9:20 ч; из Кишинева (Молдова) в 8:20 ч; Каир (Египет) в 8:30 ч; из Тель-Авива (Израиль) в 8:40 ч; из Дубай (ОАЭ) в 9:50 ч; из Хургады (Египет) в 10:10 ч. Кроме того, в "Борисполе" ожидается прибытие международных рейсов из Валенсии (Испания), Хургады (три рейса), Шарм-Эль-Шейха (12 рейсов), Торонто (Канада), Нью-Йорка (США), Алматы (Казахстан), Афин.

Также в "Борисполь" прибыли внутренние рейсы из Запорожья (в 7:45 ч), из Одессы (в 8:00 ч), Харькова (8:05 ч), Львова (8:10 ч), Днипра (в 10.10 ч). Кроме того, в течение дня ожидается прибытие из Днипра (еще два рейса) и Одессы.

Кроме того, в "Борисполе" в 9:50 состоялся слет по совместном.

Напомним: 

За минувшие сутки, - с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, - государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны.

В полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

Кабинет министров Украины установил ограничения на цены авиабилетов на время карантина, введенного для предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции.

Из Шарм-эль-Шейха (Египет) во вторник вернулись 1,5 тысячи граждан Украины, сообщило Министерство иностранных дел страны.

В Украине из-за карантина, в связи с коронавирусом, глава государства дал рекомендации гражданам.

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Киев, Рейсы, Борисполь, Карантин, Коронавирус, Авиасообщение.
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