В связи с карантином в Украине установили ограничения на цены авиабилетов

Новости Украины:В украинском Кабмине ввели ограничения на цены авиабилетов на время карантина.

Кабинет министров Украины установил ограничения на цены авиабилетов на время карантина, введенного для предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствующий вечером 16 марта на внеочередном заседании правительства.

"Мининфраструктуры на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение, возникновение и распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS = CoV-2, устанавливает предельные тарифы на услуги по авиационным перевозкам пассажиров, которые осуществляются авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении, предоставляемые гражданам Украины с целью их возвращения на территорию Украины", - говорится в тексте постановления, которое обнародовал депутат.

Как сообщалось ранее, В Украине из-за карантина, в связи с коронавирусом, глава государства дал рекомендации гражданам.